El Verdirrojo festejó con el tiro del final

El torneo Regional Federal Amateur arrancó a pura emoción para los equipos de la tierra colorada.
En el estadio «Salvador Nosiglia» de Villa Urquiza, dos de los candidatos a pelear por llegar a instancias decisivas se vieron las caras.
Jorge Gibson Brown fue local ante Guaraní Antonio Franco y supo pegar en el inicio y en el cierre. El capitán verdirrojo Carlos Daniel Zarza fue el gran protagonista en la tarde de Villa Urquiza para un Verdirrojo que festejó en el inicio del Regional.
A los 3 minutos, Zarza apareció por detrás de todos para, de cabeza, poner la pelota lejos de Eduardo Flores y adelantar al dueño de casa, cuando aún el encuentro se estaba armando.
El gol tranquilizó al local, que le cedió la iniciativa a la Franja, que cuando pudo generó fútbol aunque el mal estado del campo de juego no ayudó al juego que pretendía imponer el equipo de la dupla Dutto-Eluchans.
Sobre el final de la primera etapa, Leonardo Galeano apareció por el fondo y la mandó al fondo de la red para el 1-1 con el que se fueron al entretiempo.
En el complemento, Guaraní manejó la pelota, pero nunca pudo llegar con claridad al arco defendido por Alejo Ibáñez.
Esa falta de claridad en los últimos metros privó a la Franja de haberse adelantado en el marcador y, cuando parecía que ambos se conformaban con el empate, llegó el golpe del final.
Otra vez Zarza aprovechó un centro cruzado. Con un gran remate desde el borde del área, el defensor puso el 2-1 y le dio el triunfo al Verdirrojo en el inicio de la zona 6 de la región Litoral Norte.
Fuente: El Territorio.
