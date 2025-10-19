Los chicos van por el Select 12

El seleccionado de la Unión de Rugby de Misiones buscará concretar la defensa del título en el Campeonato Argentino Juvenil Zona Desarrollo del Select 12 -Versión Norte- cuando dispute la semifinal desde las 10 ante el representativo de la Unión Andina y una eventual definición en el caso de triunfo, en horas de la tarde.
El evento se desarrolla desde el pasado sábado en el club Aguará Rugby y Hockey Club, de Formosa, y cuenta con la participación de seis seleccionados regionales.
El elenco de la tierra colorada se metió en las semis después de vencer 15-5 al local Formosa y 20-3 a Jujeña. De esta manera quedó como líder de la zona 1 y enfrentará esta mañana a Andina en la primera semifinal, desde las 10.
En la otra llave, Paraguay se verá las caras con Jujeña una hora más tarde entendiendo que la final será a las 17.
El ganador del certamen jugará la gran final frente al campeón del Select 12 Sur en el mes de noviembre por el ascenso al Campeonato Argentino Juvenil M 17 del próximo año.
El plantel convocado de la tierra colorada está conformado por: Gianluca Aldana, Yohel Piriz, Aron Postigo, Agustín Simón, Juan José Spachuk, Maximiliano Correa y Nicolás Ian Behar del club Centro de Cazadores; Nahuel Arroyo, Giovani Ávalos, Santiago Emprin, Lautaro Escalada, Benjamín Cardozo, Nahuel Gonano, Genaro Neselis Mangold, Benicio Skeppstedt Winkler y Lucas Cabrera del club Lomas; Santiago Widmer, Tomás Gómez, Ramiro Ortiz, Genaro Redes Casafus y Bruno Gaetano del club Tacurú; Ignacio Daneluk Cabral, y Genaro Arrúa del Capri; Nahuel Ojeda y Juan Pablo Benítez Devecchi del Cataratas Rugby Club; Franco Melgarejo de Carayá de Eldorado.
Misiones siempre es animador y hoy está defendiendo el título de la temporada 2024, algo que también lo había logrado en el 2018.
Fuente: El Territorio.
