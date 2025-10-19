Paridad entre La Picada y Galeano

En un partido más peleado que jugado, Juan Carlos González abrió la cuenta para el dueño de casa, que parecía tener controlado el manejo de la pelota.
Una pelota cruzada terminó en los pies de Rodrigo Bareiro, quien habilitó a Lisandro Dutra. El delantero la puso en un ángulo con un remate potente y le dio el empate 1 a 1 a Estudio Galeano sobre el final de la primera mitad.
En el complemento otra vez se dividieron la pelota más de la cuenta y ninguno pudo llegar con claridad al arco rival para romper la paridad en el marcador.
Finalmente terminaron a mano, un resultado que quizás cayó mejor a Estudio Galeano, que tuvo su estreno a nivel nacional con una igualdad ante La Picada, que se reforzó con la misión de pelear en la parte alta de la zona 7 de la Región Litoral Norte.
Regresos y debuts
Luz y Fuerza de Puerto Iguazú volverá al plano nacional luego de tres décadas. La última participación fue en el torneo del Interior 1988/89, que en ese momento era la tercera categoría del fútbol argentino.
El Eléctrico participó en esa edición 88/89 y en la anterior, 87/88 y volverá a un torneo organizado por el Consejo Federal después de 36 años.
Libertad de El Soberbio es el restante equipo del grupo y tendrá su debut en un certamen organizado por el Consejo Federal.
Ambos se medirán en El Soberbio a partir de las 16 por la zona 7 de la región Litoral Norte.
La zona 6 de la Región Litoral Norte se completa con Colonial de Cerro Azul y River de Santa Rita.
Colonial tendrá su primera participación en un torneo nacional y llega como campeón de la Liga Apostoleña.
Por su parte, el Millonario de Santa Rita tendrá su segunda participación consecutiva en el torneo Regional y pretende dar la sorpresa en un grupo en el que no parte como candidato.
A partir de las 17, River (Santa Rita) será local frente a Colonial en el cierre de la 1° fecha para los equipos misioneros.
El próximo fin de semana no habrá acción debido a las elecciones legislativas y la 2° fecha se disputará el primer fin de semana de noviembre.
