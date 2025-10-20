Clausura: Victoria de La Canterita

En la continuidad de la 5° fecha del torneo Clausura posadeño, La Canterita superó 3 a 1 como local a Atlético Posadas y quedó como escolta de La Picada, líder de la zona A.
Dariano Maciel (2) y Catriel Arevalos marcaron para el conjunto de la avenida Jauretche, mientras que descontó Gonzalo Velázquez para el Decano.
Mañana martes lo harán Jorge Gibson Brown-Ágil, desde las 16 en el «Salvador Nosiglia» de Villa Urquiza y La Picada-El Brete, a las 16.30 en Villa Cabello.
El programa continuará el miércoles, cuando se enfrenten Estudio Galeano-Guaraní Antonio Franco, en La Picada y Bartolomé Mitre-Colectiveros, que recuperarán un partido pendiente de la fecha 3, ambos desde las 16.
El sábado fueron postergados por las malas condiciones climáticas, los encuentros entre Bartolomé Mitre-1° de Mayo y Deportivo Corpus-Candelaria.
Las posiciones
Torneo Clausura 2025 – Zona A
Zona B
