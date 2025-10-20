Deportivo Roca goleó de visitante

Este domingo hubo actividad por el Clausura del ascenso posadeño, con la disputa de tres encuentros por la 4° fecha.
Argentinos Juniors y Acapulco igualaron 0 a 0 por la tarde en cancha de Villa Cabello mientras que por la mañana Estudiantes derrotó 3 a 2 a San Martín (Santa Ana), en el mismo escenario.
Deportivo Roca, por su parte, goleó 4 a 1 a Malvinas Argentinas en condición de visitante en el municipal de Santa Ana.
El sábado, en San Ignacio, Progreso se impuso por 4 a 2 sobre Sporting de Santo Pipó mientras que igualaron 0 a 0 EFFI y Atlético Bonpland.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
