Dominio santiagueño en Corrientes

En distintos escenarios de la capital de Corrientes se desarrolló con éxito una nueva edición de la Liga Nacional de Cestoball Masculina que consagró como campeón a Defensores del Sud de Santiago del Estero, tras vencer en la final disputada en el estadio del Club Hércules, 136 a 119 a APV de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En lo que respecta a los equipos de Corrientes, el mejor ubicado fue el Club Córdoba, con su décimo puesto, Hércules finalizó decimotercero y Juventus decimosexto.
Misiones, estuvo representado por Nazareno (Puerto Rico), que se ubicó decimocuarto entre 16 elencos participantes.
Con tres representantes —Defensores del Sud, Central Córdoba y Comercio—, los santiagueños marcaron presencia desde la fase de grupos. Tanto Defensores como Central Córdoba ganaron sus tres partidos iniciales, clasificando como líderes de sus zonas y avanzando a los cuartos de final con paso firme. En semifinales, el duelo santiagueño fue para Defensores del Sud, que superó al Ferroviario y se metió nuevamente en la gran final.
En el partido decisivo, Defensores del Sud volvió a mostrar su jerarquía y venció categóricamente a APV de Capital Federal, revalidando el título obtenido por Santiago del Estero en la edición anterior. Por su parte, Central Córdoba se impuso a Edip de San Luis y completó el podio, reafirmando el dominio santiagueño en la competencia.
Posiciones finales
1° Defensores del Sud, Santiago del Estero
2° APV Capital Federal
3° Central Córdoba, Santiago del Estero
4° Edip, San Luis
5° Estudiantes, Tucumán
6° RUTI, Chaco
7° Belgrano, Tucumán
8° Hijitus, San Luis
10° Córdoba, Corrientes
11° Cultural, La Pampa
12° Comercio, Santiago del Estero
13° Hércules, Corrientes
14° Nazareno, Puerto Rico, Misiones
15° Bolívar, Buenos Aires
16° Juventus, Corrientes
Fuente: El Libertador.
