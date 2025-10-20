Dominio santiagueño en Corrientes

Dominio santiagueño en CorrientesEn distintos escenarios de la capital de Corrientes se desarrolló con éxito una nueva edición de la Liga Nacional de Cestoball Masculina que consagró como campeón a Defensores del Sud de Santiago del Estero, tras vencer en la final disputada en el estadio del Club Hércules, 136 a 119 a APV de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En lo que respecta a los equipos de Corrientes, el mejor ubicado fue el Club Córdoba, con su décimo puesto, Hércules finalizó decimotercero y Juventus decimosexto.
Misiones, estuvo representado por Nazareno (Puerto Rico), que se ubicó decimocuarto entre 16 elencos participantes.

Con tres representantes —Defensores del Sud, Central Córdoba y Comercio—, los santiagueños marcaron presencia desde la fase de grupos. Tanto Defensores como Central Córdoba ganaron sus tres partidos iniciales, clasificando como líderes de sus zonas y avanzando a los cuartos de final con paso firme. En semifinales, el duelo santiagueño fue para Defensores del Sud, que superó al Ferroviario y se metió nuevamente en la gran final.

En el partido decisivo, Defensores del Sud volvió a mostrar su jerarquía y venció categóricamente a APV de Capital Federal, revalidando el título obtenido por Santiago del Estero en la edición anterior. Por su parte, Central Córdoba se impuso a Edip de San Luis y completó el podio, reafirmando el dominio santiagueño en la competencia.

Posiciones finales
1° Defensores del Sud, Santiago del Estero

2° APV Capital Federal

3° Central Córdoba, Santiago del Estero

4° Edip, San Luis

5° Estudiantes, Tucumán

6° RUTI, Chaco

7° Belgrano, Tucumán

8° Hijitus, San Luis

10° Córdoba, Corrientes

11° Cultural, La Pampa

12° Comercio, Santiago del Estero

13° Hércules, Corrientes

14° Nazareno, Puerto Rico, Misiones

15° Bolívar, Buenos Aires

16° Juventus, Corrientes

Fuente: El Libertador.

Roberto Morales

Enlace permanente a este artículo: https://www.deportesmisiones.com.ar/destacados/2025/10/20/dominio-santiagueno-en-corrientes/

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.