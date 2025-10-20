Mariela Delgado con dos medallas

La misionera Mariela Delgado volvió a escribir su nombre entre las mejores del mundo. En el Campeonato Mundial de Paraciclismo en pista, disputado en Río de Janeiro, consiguió dos medallas de bronce y se convirtió en el punto más alto de la delegación argentina.
Su regreso al podio mundialista tuvo un valor especial: siete años después de su última consagración, Delgado volvió a subirse al tercer escalón del mundo.
El primer bronce llegó en la prueba del kilómetro C5, donde registró un tiempo de 1m 15s 239 en la clasificación, quedando detrás de la italiana Claudia Cretti y la neozelandesa Nicole Murray. En la final, confirmó su posición y mejoró su marca con 1m 14s 629, consolidando un regreso brillante.
El impulso no se detuvo ahí. La ciclista misionera sumó otra medalla de bronce en las pruebas de velocidad, repitiendo el mismo podio junto a Cretti y Murray.
Fuente: cad.org.ar
