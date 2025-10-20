Se vienen los playoffs del posadeño

Finalizada la etapa regular del torneo Apertura de la Asociación Posadeña de Básquetbol, quedaron definidos los cruces de cuartos de final, los cuales se jugarán al mejor de dos partidos y cuyas fechas y horarios serán definidos en las próximas horas.
Bartolomé Mitre, el mejor de dicha instancia en forma invicta, aguardará conocer su rival de cuartos del choque entre Villa Urquiza y Jorge Gibson Brown mientras que las otras llaves será animadas por Tokio-Itapúa Tenis Club y Luz y Fuerza-CAPRI, con ventaja deportiva para los primeros nombrados.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
