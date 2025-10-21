Ágil sorprendió en Villa Urquiza

Con gol anotado por Kevin Benítez, de penal y en tiempo agregado al reglamentario en la primera etapa, Ágil de Gobernador Roca se dio el gran pusto de ganarle por primera vez en la historia a Jorge Gibson Brown, que conformado por habituales suplentes tuvo una opaca actuación y no pudo ante un equipo muy bien parado en la cancha, que aguantó casi que sin sobresaltos el embate verdirrojo que buscó en todo el complemento el empate, sin éxito.
El programa continuará mañana miércoles, cuando se enfrenten Estudio Galeano-Guaraní Antonio Franco, en La Picada, también con transmisión de Deportes Misiones TV y Bartolomé Mitre-Colectiveros, que recuperarán un partido pendiente de la fecha 3, ambos desde las 16.
El sábado fueron postergados por las malas condiciones climáticas, los encuentros entre Bartolomé Mitre-1° de Mayo y Deportivo Corpus-Candelaria.
Las posiciones
Torneo Clausura 2025 – Zona A
