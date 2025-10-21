Brown va por la punta ante Ágil

Tres partidos se disputarán este martes en la continuidad de la 5° fecha del Clausura que organiza la Liga Posadeña de Fútbol.
Desde las 16, Jorge Gibson Brown recibirá a Ágil de Gobernador Roca en el «Salvador Nosiglia» de Villa Urquiza, en partido que se podrá ver por el streaming de Deportes Misiones TV, con los relatos de Beto Gómez y los comentarios de Ramón Romero.
Media hora más tarde, Deportivo Corpus y Candelaria se enfrentarán en el estadio municipal de Corpus mientras que en Villa Cabello, La Picada recibirá a El Brete.
El programa continuará el miércoles, cuando se enfrenten Estudio Galeano-Guaraní Antonio Franco, en La Picada, también con transmisión de Deportes Misiones TV y Bartolomé Mitre-Colectiveros, que recuperarán un partido pendiente de la fecha 3, ambos desde las 16.
El sábado fueron postergados por las malas condiciones climáticas, los encuentros entre Bartolomé Mitre-1° de Mayo y Deportivo Corpus-Candelaria.
Las posiciones
Torneo Clausura 2025 – Zona A
