Dolor en el deporte misionero por el fallecimiento de Rosa Floriano

Profundo pesar generó en el ambiente deportivo misionero la noticia del fallecimiento de Rosa Beatriz Floriano, destacada atleta que supo ganarse el reconocimiento internacional por su desempeño en el levantamiento de potencia y, más tarde, por su transformación y logros en el culturismo.
Tenía 52 años y en los últimos tiempos había enfrentado con enorme fortaleza una enfermedad que finalmente no pudo superar.
Rosa fue una figura admirada por su determinación, disciplina y espíritu inquebrantable. En su primera etapa deportiva alcanzó un récord mundial en levantamiento de banco plano, llevando el nombre de Misiones a lo más alto. Luego, decidió dar un giro radical y dedicarse al fitness y al culturismo, donde volvió a destacarse por su esfuerzo y su capacidad de superación.
Siempre estuvo acompañada por su esposo, Walter Omar Plaza, también reconocido deportista local. Juntos compartieron una vida entera ligada al deporte, el compañerismo y el amor. En sus redes sociales, él la despidió con un mensaje cargado de emoción: “Esposa, compañera, amiga, confidente, madre protectora, mi gran amor… Fuiste y serás un ejemplo de mujer luchadora incansable. Luchaste como una guerrera esta enfermedad hasta el último día. Nos vemos mi amor hasta nuestro próximo encuentro. Te amo y te amaré siempre. Q.E.P.D. ‘Rosita’.”
Además de su pasión por el deporte, Rosa tenía una faceta artística: disfrutaba de la pintura y solía compartir sus obras con amigos y familiares. Su sonrisa, su calidez y su espíritu positivo la convirtieron en una persona muy querida dentro y fuera del ámbito deportivo.
Sus restos son velados en el Salón Francisco de Haro 3199–Sala 3, con ingreso desde las 11 hasta las 20, y serán despedidos este miércoles 22 de octubre en el Crematorio “Las Acacias”.
Su partida deja un vacío enorme en el deporte misionero y en el corazón de quienes la conocieron, pero también el legado de una vida guiada por la pasión, la lucha y el amor incondicional.
Fuente: El Territorio.
