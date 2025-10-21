El viernes jugarán Luz y Fuerza-Brown

La Federación Misionera de Fútbol confirmó los días y horarios de los partidos de vuelta por las semifinales del Provincial.
El viernes, Luz y Fuerza intentará dar vuelta una serie que parece estar definida, cuando reciba a Jorge Gibson Brown, que en la ida ganó 5 a 0 en Posadas.
El partido se jugará en el estadio de la Liga de Iguazú, a partir de las 20.
La otra llave, se definirá el sábado, desde las 17.30 en la Villa Olímpica de Puerto Piray, cuando Nacional sea anfitrión de Tuyutí de Apóstoles, con ventaja para los del Alto Paraná, que sorprendieron en la ida ganando 2 a 1 como visitantes.
En el estadio «Salvador Nosiglia» de Villa Urquiza, no hubo equivalencias entre uno y otro. El conjunto Verdirrojo goleó antes de los diez minutos y luego manejó el encuentro a su antojo. Fue un amplio marcador y pudo ser aún más si el dueño de casa acertaba todo lo generó.
Con un doblete de Alexis Maslovski y los restantes de Alan Cáceres, Nicolás Portillo y Jorge García, de penal, Brown sacó una gran diferencia para viajar tranquilo a Iguazú.
Distinto es el panorama para la revancha entre Nacional y Tuyutí, ya que más allá de la victoria del representante de la Liga Eldoradense, los aurinegros tienen chances como emparejar el resultado global y llevar la definición a los penales, como mínimo.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
