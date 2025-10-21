Facundo Jainikoski, con pasaje a Qatar

El jugador misionero Facundo Jainikoski (17) anunció a través de sus historias de Instagram que será parte del plantel que competirá en el Mundial Sub 17 que se disputará del 3 al 17 de noviembre en Qatar.
Si bien resta la confirmación oficial por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Misiones dirá presente en una tierra que trae buenos recuerdos.
El jugador de la sexta división de Argentinos Juniors, categoría con la que se consagró campeón días atrás como el goleador con 15 tantos, es una de las fijas en las convocatorias del equipo nacional, dirigido por Diego Placente que se encuentra en Chile con la Sub 20.
El delantero, ex Andrés Guacurarí y Argentinos Juniors de Posadas, formó parte del plantel que en julio pasado consagró campeón del tradicional torneo de L’Alcúdia con la Selección Argentina.
En el certamen le tocó ser titular en algunos encuentros y hasta se dio el lujo de marcar un gol. Vale recordar que Argentina integra el Grupo D junto a Bélgica, Fiyi y Túnez.
El debut será ante el seleccionado de Bélgica, el lunes 3 de noviembre desde las 11.45 (hora argentina) en la cancha 2 del Aspire Zone, complejo deportivo de Doha.
La segunda fecha del grupo para los argentinos será el jueves 6 de noviembre desde las 10.30 ante Túnez, en la cancha 5 del Aspire Zone mientras que en la cancha 3 cerrará la fase de grupos ante Fiyi el domingo 9 de noviembre desde las 9.30. Clasificarán a la siguiente instancia los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros.
Fuente: Primera Edición.
