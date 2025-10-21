Medalla de oro para Nazareno Yeri en el Panamericano Máster

Una inolvidable jornada vivió ayer el ciclista Nazareno Yeri en el inicio del Panamericano de Pista y Ruta que se celebra en el velódromo olímpico de Luque, muy próximo a Asunción.
Integrando la cuarteta albiceleste, Yeri logró la medalla de oro en la especialidad Persecusión por equipos, relegando a la representación paraguaya que fue segunda y al equipo B de nuestro país, que obtuvo la medalla de bronce.
Además, el oriundo de La Paz (Entre Ríos), compite en la especialidad Scratch, dentro de la categoría Máster C.
Son más de 100 los pedalistas de Argentina que tomar parte del certamen, que se extenderá hasta el próximo domingo 26 de octubre.
Las pruebas de pistas se realizan en el Centro Nacional de Ciclismo de Pista, ubicado en el predio del Comité Olímpico Paraguayo (COP) en Luque. Este velódromo, construido específicamente para los Juegos ASU 2022, cuenta con una pista de madera de 250 metros y es techado mientras que, en las pruebas de Ruta y Contrarreloj, se utilizará el circuito de la Costanera Sur.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
