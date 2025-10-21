Salinas: “Mitre demostró estar a la altura”

Bartolomé Mitre culminó su primera participación en el torneo Federal A, la tercera categoría del fútbol argentino. Con un ascenso meteoro, siendo campeón local, provincial y regional, tuvo un denominador común: un gran cuerpo técnico, encabezado por Miguel Ángel “Pico” Salinas, que entendió y amoldó un plantel de jerarquía, con jugadores de mucho recorrido y del semillero del club.
El Gigante de Rocamora despide el 2025 con la frente en alto, sabiendo que en el “mata-mata” que lo dejó afuera no fue superado. Tal vez quedó la espina de no haber sacado diferencia de local, pero el objetivo se cumplió con creces.
El técnico de Bartolomé Mitre habló con “La Hora Deportiva” por la FM 89.3 y hizo un balance de la campaña del equipo en esta primera temporada en el Federal, pero además, habló sobre su continuidad, la base del plantel y la proyección para 2026.
Primeramente, destacó que “el balance es muy positivo. Era la primera vez que Mitre jugaba el Federal A y enfrentamos a equipos con mucha historia. Cumplimos el objetivo de mantener la categoría y quedamos a un punto de entrar en la zona campeonato. En la Reválida salimos segundos y quedamos afuera solo por ventaja deportiva”, analizó el exarquero.
Salinas destacó el esfuerzo del plantel durante toda la competencia, sobre todo en el último partido en La Pampa, donde “los chicos se entregaron por completo y demostraron que estaban a la altura. En los últimos partidos hicieron bien las cosas y eso nos deja tranquilos”, destacó.
Continuidad y planificación
“Pico” cumplió 100 partidos en el banco del Auriazul, contando Liga Posadeña, Provincial de la FeMiFu, Regional Amateur y Federal A, con un total de 57 victorias, donde fue campeón del de Apertura y del Clausura de la LPF, del Provincial y el ascenso del Regional al Federal A. En ese marco, el DT confesó que junto a su cuerpo técnico “estamos cómodos en Mitre, siempre nos dejaron trabajar tranquilos. Ahora vamos a analizar qué se hizo bien y qué se puede mejorar”, dijo-
Respecto a su vínculo con el club, el entrenador confirmó que aún tiene contrato vigente y que en los próximos días se reunirá con la dirigencia para definir el futuro. “La idea es dejar una base para que no se desarme el trabajo que se viene haciendo”, comentó “Pico”.
Reiteró que su intención es seguir al frente del equipo: “Sí, tenemos ganas de continuar. Vamos a seguir trabajando con los jugadores que quedan, mantenerlos activos y traer lo menos posible, solo refuerzos que mejoren el plantel”.
En cuanto a posibles incorporaciones, adelantó que “estamos viendo traer un tres, un cuatro, otro cinco y un delantero más. Ya venimos trabajando en eso con el club”. A su vez, resaltó que recuperarán para la pretemporada otros jugadores importantes que se lesionaron como Julio Cáceres, Miguel Comes y Ulises Silveira.
Apoyar a los clubes misioneros
Por último, Salinas hizo un llamado a la provincia en su conjunto para que Misiones pueda tener más equipos en el Federal A: “la gente tiene que entender que tiene que apoyar a al club que está hoy, ojalá que entre otro para el torneo que viene”, resaltó.
“Es muy positivo que Mitre haya logrado mantenerse. Es una lástima lo del descenso de Crucero del Norte, pero ojalá que el año que viene Misiones tenga más equipos en la categoría, Guaraní o Brown o el que pelee el torneo. Eso fortalece al fútbol de la provincia”, reiteró.
Fuente: Primera Edición.
