A revalidar la levantada

Oberá Tenis Club jugará este miércoles su cuarto partido de la temporada en la Liga Nacional y, nuevamente, será local.
El Celeste arrastra una racha de 2-1, luego de los triunfos en el debut ante San Lorenzo y el de la semana pasada ante Unión de Santa Fe. En el medio, los obereños perdieron ante La Unión de Formosa.
Esta noche, a partir de las 21, los dirigidos por Fabio Demti serán locales ante Argentino de Junín.
La eliminación en la primera fase de la Liga Sudamericana fue un golpe duro para el plantel, que luego del traspié internacional también perdió ante La Unión (Formosa), uno de los equipos revelación en el inicio del certamen.
El triunfo de la semana pasada ante el Tatengue levantó el ánimo, sobre todo porque el Celeste tuvo puntos altos y pudo ser el que manejó el juego.
Con ese envión, OTC intentará ganar nuevamente en casa, para hacer al estadio «Luis Augusto Derna» una fortaleza.
A priori, el Celeste parte como favorito frente al conjunto de la provincia de Buenos Aires, que perdió en todas sus presentaciones y está en el fondo de las posiciones.
En su última presentación, la defensa del conjunto obereño fue clave para darle seguridad al equipo, que contó con un inspirado William Vorhees, quien convirtió 18 puntos y con los buenos aportes de Agustín Brocal y Noah Allen, quienes se anotaron con 14 tantos cada uno.
Para el Celeste el encuentro será importante porque, más allá de que un triunfo lo hará escalar posiciones en la tabla, será el último de la seguidilla inicial en casa.
Después del duelo ante Argentino (Junín), OTC viajará la semana que viene a Córdoba, donde enfrentará a Atenas el jueves 30 (desde las 21), a Independiente de Oliva el sábado 1 de noviembre (a partir de las 11.30) y a Instituto el lunes 3, en una gira muy exigente.
Fuente: El Territorio.
Comentarios recientes