Juegan Estudio Galeano y Guaraní

Un atractivo encuentro entre dos de los conjuntos capitalinos que disputan el Regional Federal Amateur, le darán continuidad este miércoles a la 5° fecha del Clausura de la LPF.
Desde las 16, Estudio Galeano, que marcha invicto en cuatro presentaciones y ocupa puestos de clasificación a cuartos de final, será local en cancha de La Picada ante Guaraní Antonio Franco, que apenas ganó uno de los tres encuentros que disputó y necesita imperiosamente de una victoria para acercarse al cuarto puesto de la zona B, si tiene ntenciones de ir por el bicampeonato de la temporada.
El partido, se podrá ver por el streaming de Deportes Misiones TV, con los relatos de Kevin Barrios y los comentarios de Ismael Yasnikowski.
También jugarán Bartolomé Mitre y Colectiveros, desde las 16 en el «Tito Cucchiaroni», un partido pendiente de la 3° fecha.
El próximo sábado 25 se recuperarán los encuentros entre 1° de Mayo y Corpus y Ágil ante La Canterita, ambos a las 16.
Además, se disputará el clásico entre Guaraní Antonio Franco y Bartolomé Mitre para las 15.15.
Las posiciones
Torneo Clausura 2025 – Zona A
Fuente: redacción Deportes Misiones.
