Lista confirmada para el Nacional de Ligas

A través de sus redes sociales, la Liga Posadeña de Fútbol (LPF) confirmó ayer el equipo que competirá en la primera edición del Torneo Nacional de Selecciones de Ligas de AFA, que se disputará en Posadas desde el 5 hasta el 9 de noviembre.
Más allá del conflicto que golpeó días atrás al Departamento de Futsal de la LPF, con el apartamiento de Gastón Molina de la coordinación y el posterior nombramiento de Fabián Ramírez, lo cierto es que la entidad confirmó el certamen así como los seleccionados por el entrenador Leandro “Toto” Lozina.
La cita tendrá como escenario el Polideportivo Municipal Ernesto “Finito” Gehrmann y contará con la participación de Posadas y Apóstoles como representantes de la tierra colorada, además de Bariloche, San Luis, Río Gallegos, Formosa, Ushuaia, San Nicolás, San Juan, Río Grande (Tierra del Fuego), Mar del Plata, Rosario, Río Turbio y Santiago del Estero.
En ese sentido, Posadas conformará la Zona A y debutará el miércoles 5 desde las 22 ante Río Gallegos, mientras que al día siguiente enfrentará a Bariloche y el viernes cerrará la fase de grupos ante San Luis, siempre en idéntico horario.
