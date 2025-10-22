Posadas se prepara para vivir el Sudamericano de Gimnasia Rítmica

Del 28 de octubre al 3 de noviembre, el Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (CePARD) será escenario del Campeonato Sudamericano de Gimnasia Rítmica, un evento inédito en Misiones que reunirá a jóvenes promesas de entre 9 y 15 años en las categorías Age Group y Junior.
La competencia contará con la participación de más de 400 gimnastas provenientes de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá. La actividad deportiva se desarrollará oficialmente los días 30 y 31 de octubre, mientras que las finales se disputarán el 1 y 2 de noviembre.
Una sede que marca un antes y un después
El certamen representa un logro histórico para la Federación Misionera de Gimnasia, que trabajó durante más de una década para concretar la designación de Posadas como sede. La organización avanza con los últimos detalles para recibir a las delegaciones y garantizar un espectáculo de nivel internacional.
El CePARD, con su infraestructura adaptada para eventos de alto rendimiento, será el epicentro de esta ciudad continental que posiciona a la provincia en el calendario deportivo sudamericano.
Talento local en la selección nacional
Entre las representantes argentinas se destaca la participación de Delfina Steciuk, gimnasta obereña de 11 años, quien competirá en la categoría AC2, modalidad Individual, en los aparatos Manos Libres, Soga y Pelota. La joven forma parte del equipo nacional integrado por 39 deportistas, que buscará sumar medallas y experiencia frente a las mejores del continente.
Las entradas estarán disponibles a través de Ticketek, tanto para jornadas individuales como para el abono completo de cuatro días. Se espera una gran asistencia de público local y regional, dado que se trata de una oportunidad única para disfrutar de un espectáculo deportivo de esta magnitud.
El Sudamericano promete ser una verdadera fiesta de la gimnasia y un paso trascendente para el desarrollo del deporte en Misiones.
Fuente: El Territorio.
