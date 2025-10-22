Posadas será sede del Panamericano Libres

Posadas será escenario del Panamericano Libres de pádel, un torneo internacional que se disputará del 6 al 8 de noviembre. Al mismo asistirán representantes de ocho países, con las mejores 20 parejas de cada nación compitiendo en categorías desde 2° a 6°, tanto en masculino como femenino.
El evento, además de su relevancia deportiva, generará un importante movimiento turístico en la capital provincial, beneficiando a la hotelería y a la gastronomía local; las sedes principales serán Arena Padel y Padel House.
El Panamericano Libres corresponde al segmento amateur y reúne a jugadores destacados de cada país.
En total se habilitarán unas 15 canchas. La logística incluirá coordinación de alojamientos, traslados y acreditaciones para jugadores y acompañantes.
Desde las asociaciones locales destacan que la designación de Posadas como sede representa un reconocimiento al trabajo realizado en los últimos años y a la capacidad organizativa demostrada en competencias nacionales.
El evento no solo representa un desafío deportivo, sino también una oportunidad para el turismo local, con visitantes de distintos países que arribarán a la capital provincial durante los tres días de competencia. Las entradas serán libres y gratuitas, con el objetivo de fomentar la participación del público en las canchas.
Fuente: El Territorio y Canal 12 Misiones.
