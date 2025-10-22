Seis misioneros competirán en el Mundial de Powerlifting

Bajo la organización de la World Raw Powerlifting Federation (WRPF) Argentina, en conjunto con la Federación de Powerlifting Argentina (FEPOA), tuvo lugar en agosto pasado, en Villa María (Córdoba), el campeonato Argentino de Powerlifting.
Allí, la misionera Carina Chávez (foto) batió tres récords nacionales, además se quedó con el mejor Coeficiente, premio a la mujer más fuerte en peso muerto; y tras ello sacó el pasaporte directo al Mundial de la especialidad a realizarse en los próximos días en Camboriú (Brasil).
Pero no fue la única misionera destacada, también tras sus destacadas actuaciones y resultados sacaron pasaje al Mundial de la especialidad, los representantes de la tierra colorada: Rafael Silva, Rolando Martínez, Rocío Villalba, Celeste Aguilera y Franco Curioni.
Ahora estos seis misioneros ya están instalados cerca de las playas de Camboriú para decir presente en el Mundial de Powerlifting que tendrá lugar desde mañana y hasta el domingo 26 de octubre.
Antes de partir, Carina Chavez dialogó con primeraedicionweb.com.ar y dijo que “Queremos ratificar todo lo hecho en agosto pasado en Córdoba”.
“Nos preparamos a conciencia, a pulmón y con mucho esfuerzo, trabajo y sacrificio logramos armar el viaje y representar a Misiones y la Argentina en Brasil”, añadió.
Por último, la multicampeona misionera y argentina adelantó que “Quiero ir en busca de algún récord Mundial; ya batí varios récord argentinos, sudamericanos y panamericanos y ahora quiero lograr uno Mundial”.
