Tacurú mantuvo la categoría en el Campeonato Interclubes

El equipo del Tacurú Social Club cerró el pasado fin de semana una destacada participación en el Campeonato Interclubes de Golf -Categoría Cuarta-, disputado en las instalaciones del Mayling Club de Campo, en Buenos Aires.
Luego de una intensa semana de competencia frente a representantes de todo el país como los equipos de Córdoba, Mendoza, San Juan y Buenos Aires, el conjunto misionero logró su principal objetivo: mantener la categoría.
El plantel estuvo integrado por Pablo Ciejovicz, Unai Beitia, Dante Damico, Matías Sánchez, Tomás Beitia, Agustín García y José Sánchez (capitán), quienes representaron con orgullo a la institución posadeña.
“Fue una semana muy intensa, en una cancha muy exigente y rivales de gran nivel. Pero logramos el objetivo gracias al esfuerzo de todo el grupo”, destacó el presidente del club, Pablo Ciejovicz. Con este resultado, Tacurú se mantiene entre los clubes protagonistas del golf nacional, reafirmando su identidad en la región.
Fuente: El Territorio.
