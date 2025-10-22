Triunfos de La Picada y Candelaria

Junto a la gran victoria de Ágil ante Jorge Gibson Brown, este martes se jugaron otros dos encuentros por la 5° fecha del Clausura que organiza la Liga Posadeña de Fútbol.
En Villa Cabello, La Picada venció por 3 a 1 a El Brete, con un doblete de Nicolás Golomba y el restante de Juan Carlos González, descontando Daniel “Pollo” Arriola para los de San Isidro.
En Corpus, Candelaria logró un gran triunfo ante Deportivo Corpus por 3 a 2. Tomás García (2) y Rodrigo Cardozo anotaron para los de la antigua capital, mientras que Damián Stick y Fabio Camargo marcaron los goles del Tricolor.
La 5° fecha se cerrará este miércoles con el encuentro que protagonizarán Estudio Galeano y Guaraní Antonio Franco, en cancha de La Picada.
Por la 3° fecha Bartolomé Mitre recibirá esta tarde a Colectiveros, en el estadio de los auriazules.
El próximo sábado 25 se recuperarán los encuentros entre 1° de Mayo y Corpus y Ágil ante La Canterita, ambos a las 16.
Además, se disputará el clásico entre Guaraní Antonio Franco y Bartolomé Mitre para las 15.15.
Las posiciones
Torneo Clausura 2025 – Zona A
Fuente: Liga Posadeña.
