Brown prepara la revancha en Iguazú

El plantel de Jorge Gibson Brown cerrará este jueves su preparación para afrontar mañana el duelo de vuelta por las semifinales del Provincial de la FeMiFu ante Luz y Fuerza, en el estadio de la Liga Regional de Iguazú.
Si bien es cierto que la goleada alcanzada como local por 5 a 0 es muy dificil de remontar por parte de los de la ciudad de las Cataratas, el técnico Matías Suirezs no se confía y llevará lo mejor del plantel que está habilitado para jugar el torneo, ya que varios de los refuerzos que llegaron para el Federal Amateur no están habilitados para la competencia de la FeMiFu.
Ayer, la probable formación que saldrá a jugar en Iguazú, hizo una sesión de fútbol en el estadio «Salvador Nosiglia» y hoy volverá a trabajar en forma liviana, tras lo cual se conocerá la delegación que partirá mañana al mediodía hacia Iguazú.
No se descarta que entre los integrantes del banco de suplentes aparezcan algunos juveniles, algunos con un gran futuro y que ya han tenido minutos en el equipo que afronta el Clausura posadeño.
Sin embargo, la alineación titular sería muy parecida a la que goleó en el partido de ida, ya que es intención del cuerpo técnico no sufrir sorpresas.
El partido, comenzará a las 20.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
