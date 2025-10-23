Pre Federal: CAPRI superó a Tirica

Comenzó anoche la 9°fecha del Pre Federal Federal misionero. CAPRI, que venía de dos derrotas consecutivas, se impuso como local 84 a 64 ante Tirica, que sigue sin levantar cabeza después del subcampeonato alcanzado en la última Liga Provincial.
Fue la cuarta victoria para CAPRI en 9 presentaciones, con destacadas actuaciones de Alejo González y Joaquín Filanti, autores de 13 puntos cada uno, mientras que Joaquín Hofbauer fue el goleador de Tirica y del partido, con 21 anotaciones.
Este viernes, completarán la fecha los choques entre los dos líderes, Bartolomé Mitre y Oberá Tenis Club, en el estadio de los auriazules y El Coatí-Tokio, en Eldorado.
El partido arrancó muy errático para ambos equipos. Tirica por un lado con un plantel muy corto – llegó con sólo 7 jugadores al cotejo por incompatibilidad de agendas laborales – y por el lado del dueño de casa que tuvo variaciones en su plantel: baja por enfermedad de Gastón Cichanowski y el regreso de Ariel Hillebrandt.
Con ese escenario el primer cuarto mostró muchos errores de uno y otro lado de la cancha aunque el local compensó las fallas con cierta efectividad desde la línea de 3. Hasta los 5´ fue parejo con un marcador en paridad con un doble por lado aunque luego CAPRI se despegó encontrando alternativas de goleo al rotar
su banco y Tirica forzando los libres.
Ya para el segundo cuarto y con una escasa diferencia de 4 puntos, Tirica salió en el arranque más decidido, provocando muchos foules en una defensa inconsistente, pero Juan Cruz Borel de gran ingreso aportó la cuota goleadora junto a Filanti para revertir el avance felino. Como contrapeso, Tirica se defendía
manteniendo buen porcentaje de efectividad desde la línea de libres lo que le permitió hasta ese momento mantenerse en juego.
Sin embargo empezaría pronto a gestarse el quiebre con el aire fresco y la agilidad que llegaba desde el banco local. El gran ingreso de Quiroga (juvenil) y González le permitió a CAPRI jugar rápido, recuperar ágilmente pelotas que convirtieron en puntos para alejarse de la visita en el marcador. En el descanso
largo el parcial fue 45 – 38.
Volviendo del vestuario Tirica quiso remontar en el arranque, incluso logró ponerse a 5 puntos y acortar la diferencia, pero la longitud del plantel de CAPRI se hizo pesar sumada a la experiencia de Ariel Hillebrand y Nicolás Falero gestando el juego desde la pintura con buena efectividad en los tiros que le aportó 18 puntos de diferencia. La visita sintió las piernas y se empezó a apagar mostrando las claras señalas de cansancio en el armado de su defensa.
El impacto del plantel corto para el último cuarto ya era una realidad. Durante los 10′ finales, CAPRI sacó la mayor diferencia, puso a sus viejos referentes en cancha; Santa Cruz, Borel, Soria y compañía ganando muchos rebotes ofensivos.
De esta manera el azzurro cerró el partido por 84-64 con 20 puntos de diferencia frente a un agotado Tirica que peleó hasta lo que pudo pero sobre el final perdió ante el desgaste físico.
Las posiciones
Oberá Tenis Club (7-1) y Bartolomé Mitre (7-1), 15; CAPRI (4-5), 13; Tokio (4-3), 11; El Coatí (2-6), 10 y Tirica (0-8), 8.
Fuente: De la Tribuna TV y redacción Deportes Misiones.
Comentarios recientes