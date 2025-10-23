¿Cómo les fue a los equipos con pasado en categorías superiores de AFA?

Comenzó el torneo Regional Federal Amateur 2025/26 y el sitio especializado Ascenso del Interior realizó un informe sobre como les fue a los equipos con pasado «grande», es decir aquellos que militaron alguna vez en alguna de las 3 categorias superiores: Primera A, Nacional B o Primera Nacional y el Torneo Argentino A o Federal A, entre ellos Guaraní Antonio Franco, que cayó ante Jorge Gibson Brown.
Segun las propias estadisticas, dichos equipos son 35 y por su historia los ubica y ¿obliga? a ser candidatos naturales a lograr uno de los 4 ascensos al Federal A 2026.
La fecha 1 arroja el siguiente resumen:
- 16 Triunfos
- 8 Empates
- 6 Derrotas
- 5 Fecha libre
El detalle:
Dep. Luján (Jujuy) 1 vs. 3 Talleres (Perico)
Dep. Monterrico Sur 0 vs. 1 Altos Hornos Zapla (Palpalá)
Defensores (San Roque) 0 vs. 3 Deportivo Mandiyú (Corrientes)
Jorge Gibson Brown (Posadas) 2 vs. 1 Guaraní Antonio Franco (Posadas)
Fecha Libre: Atlético Paraná
Juventud Unida (Gualeguaychú) 3 vs. 0 Parque Sur (Concepción del Uruguay)
Fecha Libre: Defensores (Pronunciamiento)
Unión (Sunchales) 0 vs. 0 Dep. Libertad (Sunchales)
San Lorenzo (Esperanza) 2 vs. 4 Sp. Ben Hur (Rafaela)
San Lorenzo de Alem (Catamarca) 0 vs. 2 Policial (Catamarca)
Unión Aconquija (Catamarca) 1 vs. 1 Sp. Villa Dolores
Gral. Paz Juniors (Córdoba) 2 vs. 0 Quilmes (Villa Allende)
9 de Julio (Morteros) 3 vs. 0 Recreativo (Laborde)
At. Atoj Pozo 2 vs. 3 Vélez Sarsfield (San Ramón)
Unión Santiago (Sgo. del Estero) 2 vs. 0 Fción. Diego Armando (El Arenal)
Alto Valle (Olta) 1 vs. 2 Andino Sport Club (La Rioja)
Fecha Libre: Sp. Estudiantes (San Luis)
Ferrocarril Oeste (Cnia. Alvear) 1 vs. 0 Huracán (San Rafael)
Unión (Villa Krause) 2 vs. 3 Atenas de Pocito (La Rinconada)
Peñaflor (Villa Don Bosco) 0 vs. 0 Juventud Alianza (Santa Lucía)
Sp. Desamparados (San Juan) 0 vs. 0 Colón Junior (San Juan)
Juventud (Pergamino) 0 vs. 0 Racing Club (Pergamino)
Rivadavia (Lincoln) 3 vs. 1 Argentino (Lincoln)
Fecha Libre: Liniers (Bahía Blanca)
Grupo Universitario (Tandil) 2 vs. 1 Ferroviarios (Balcarce)
Loma Negra (Olavarría) 0 vs. 0 Ferro Carril Sud (Olavarría)
Racing (Olavarría) 3 vs. 0 Estudiantes (Olavarría)
Ferro Carril Oeste (General Pico) 0 vs. 2 Juv. Regional (Miguel Cané)
Atl. Santa Rosa 0 vs. 1 All Boys (Santa Rosa)
Jorge Newbery (CR) 1 vs. 1 C.A.I. (Comodoro Rivadavia)
Dep. Roca (General Roca) 2 vs. 0 Argentinos del Norte (Gral. Roca)
Huahuel Niyeo (Ing. Jacobacci) 0 vs. 2 At. Regina (Villa Regina)
Fecha Libre: Independiente (Neuquén)
Alianza (Cutral Co, Nqn) 2 vs. 0 Patagonia (Neuquén)
Fuente: Ascenso del Interior.
Comentarios recientes