¿Cómo les fue a los equipos con pasado en categorías superiores de AFA?

Brown arrancó con el pie derecho y venció a Guaraní en el debut del Regional Amateur

Comenzó el torneo Regional Federal Amateur 2025/26 y el sitio especializado Ascenso del Interior realizó un informe sobre como les fue a los equipos con pasado «grande», es decir aquellos que militaron alguna vez en alguna de las 3 categorias superiores: Primera A, Nacional B o Primera Nacional y el Torneo Argentino A o Federal A, entre ellos Guaraní Antonio Franco, que cayó ante Jorge Gibson Brown.
Segun las propias estadisticas, dichos equipos son 35 y por su historia los ubica y ¿obliga? a ser candidatos naturales a lograr uno de los 4 ascensos al Federal A 2026.

La fecha 1 arroja el siguiente resumen:

  • 16 Triunfos
  • 8 Empates
  • 6 Derrotas
  • 5 Fecha libre

 

El detalle: 

Dep. Luján (Jujuy) 1 vs. 3 Talleres (Perico)

Dep. Monterrico Sur 0 vs. 1 Altos Hornos Zapla (Palpalá)

Defensores (San Roque) 0 vs. 3 Deportivo Mandiyú (Corrientes)

Jorge Gibson Brown (Posadas) 2 vs. 1 Guaraní Antonio Franco (Posadas)

Fecha Libre: Atlético Paraná

Juventud Unida (Gualeguaychú) 3 vs. 0 Parque Sur (Concepción del Uruguay)

Fecha Libre: Defensores (Pronunciamiento)  

Unión (Sunchales) 0 vs. 0 Dep. Libertad (Sunchales)

San Lorenzo (Esperanza) 2 vs. 4 Sp. Ben Hur (Rafaela)

San Lorenzo de Alem (Catamarca) 0 vs. 2 Policial (Catamarca)

Unión Aconquija (Catamarca) 1 vs. 1 Sp. Villa Dolores

Gral. Paz Juniors (Córdoba) 2 vs. 0 Quilmes (Villa Allende)

9 de Julio (Morteros) 3 vs. 0 Recreativo (Laborde)

At. Atoj Pozo 2 vs. 3 Vélez Sarsfield (San Ramón)

Unión Santiago (Sgo. del Estero) 2 vs. 0 Fción. Diego Armando (El Arenal)

Alto Valle (Olta) 1 vs. 2 Andino Sport Club (La Rioja)

Fecha Libre: Sp. Estudiantes (San Luis)   

Ferrocarril Oeste (Cnia. Alvear) 1 vs. 0 Huracán (San Rafael)

Unión (Villa Krause) 2 vs. 3 Atenas de Pocito (La Rinconada)

Peñaflor (Villa Don Bosco) 0 vs. 0 Juventud Alianza (Santa Lucía)

Sp. Desamparados (San Juan) 0 vs. 0 Colón Junior (San Juan)

Juventud (Pergamino) 0 vs. 0 Racing Club (Pergamino)

Rivadavia (Lincoln) 3 vs. 1 Argentino (Lincoln)

Fecha Libre: Liniers (Bahía Blanca)   

Grupo Universitario (Tandil) 2 vs. 1 Ferroviarios (Balcarce)

Loma Negra (Olavarría) 0 vs. 0 Ferro Carril Sud (Olavarría)

Racing (Olavarría) 3 vs. 0 Estudiantes (Olavarría)

Ferro Carril Oeste (General Pico) 0 vs. 2 Juv. Regional (Miguel Cané)

Atl. Santa Rosa 0 vs. 1 All Boys (Santa Rosa)

Jorge Newbery (CR) 1 vs. 1 C.A.I. (Comodoro Rivadavia)

Dep. Roca (General Roca) 2 vs. 0 Argentinos del Norte (Gral. Roca)

Huahuel Niyeo (Ing. Jacobacci) 0 vs. 2 At. Regina (Villa Regina)

Fecha Libre: Independiente (Neuquén)   

Alianza (Cutral Co, Nqn) 2 vs. 0 Patagonia (Neuquén)

Fuente: Ascenso del Interior.

Roberto Morales

