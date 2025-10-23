Corrientes se prepara para la 31ª edición del Super Seven del Nordeste

El próximo sábado 8 de noviembre, el club Taragüy vivirá una nueva edición del tradicional torneo de rugby seven, con la participación de 18 equipos de todo el país.
El torneo de rugby reducido más importante del NEA, que este año celebra su 31ª edición se desarrollará en una única jornada el sábado 8 de noviembre, desde las 9:30, con la participación de 18 equipos de distintos puntos del país.
La competencia volverá a poner en juego la Copa de Oro “Vicente Rosello”, y promete una jornada deportiva y social de alto nivel, con la mejor logística y hospitalidad que caracteriza al club anfitrión.
Además, se disputará la IX edición del Seven de Menores “Nico González Vilas”, destinado a las categorías M12, M13 y M14, fortaleciendo el espíritu formativo del rugby regional.
Una cita histórica para el rugby del Nordeste
El Super Seven del Nordeste nació en 1994, inspirado en la pasión y amistad de un grupo de jugadores que homenajearon a Vicente Rosello. Con el paso de los años, se transformó en una de las fiestas más importantes del calendario nacional, con la presencia de jugadores internacionales, seleccionados nacionales y clubes de diferentes uniones.
En esta edición, Taragüy RC prepara un evento “de lujo” con un día de competencia, camaradería y espectáculo, en el marco de una tradición que combina deporte y encuentro social.
Equipos participantes y reconocimientos especiales
Entre los clubes confirmados se encuentran CURNE, Regatas Resistencia, Sixty, Aranduroga, San Patricio y Taragüy, todos de la URNE (Unión de Rugby del Nordeste), además de conjuntos provenientes de Salta, Tucumán y Buenos Aires.
Como es habitual, también se disputará una nueva edición del Seven XXXL, que reúne a equipos invitados de la región en un formato recreativo.
La organización entregará distinciones especiales que resaltan el espíritu deportivo del certamen, entre ellas:
- Premio Gustavo “Chobi” Vega, al jugador con mayor espíritu deportivo.
- Copa Carlos María “Carlope” Benítez Meabe, al mejor jugador del torneo.
- Reconocimiento Miguel Ángel “Kelo” Meca, al árbitro destacado.
Una fiesta deportiva y social
El Super Seven del Nordeste no solo es una competencia, sino también una gran celebración del rugby regional, que combina deporte, amistad y solidaridad. Con el acompañamiento de jugadores, exjugadores, familias y aficionados, Taragüy volverá a ser epicentro de una fiesta que trasciende generaciones y fronteras.
Fuente: El Litoral.
