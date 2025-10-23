Crucero del Norte sigue imbatible

En los restantes partidos jugados este miércoles por el Clausura posadeño, hubo victorias de Bartolomé Mitre, sobre Colectiveros y de Crucero del Norte, que sigue su marcha imparable en la zona B y se despachó con otra goleada, esta vez ante Huracán.
En cotejo pendiente de la 3° fecha, Bartolomé Mitre se impuso por 2 a 1 ante Colectiveros, con goles de Ian Barrios en dos ocasiones y de Lisandro Sanabria para los de la UTA, que se quedaron sin su invicto.
En Santa Inés, Crucero del Norte goleó a Huracán por 4 a 1 con dobletes de Maximiliano Rojas y de Ernesto “Pinti” Álvarez, descontando Lucas Marquez para el Globo de Rocamora.
El Colectivero igualó en la fecha inicial con Brown y después hilvanó cuatro victorias consecutivas, la mayoría de ellas por goleadas y se afianza como puntero de la zona B, transformándose en gran candidato a quedarse con el título, de la mano del histórico goleador guaraní.
Por el Clausura del ascenso, San Francisco venció a Villa Cabello por 1 a 0 con tanto de Walter Klein.
Así continúa
Pasado mañana sábado, se recuperarán los encuentros entre 1° de Mayo y Deportivo Corpus, en cancha de Atlético Posadas, pendiente de la 2° fecha mientras que en Gobernador Roca Ágil recibirá a La Canterita, cotejo válido por la 4° fecha, ambos a las 16.
En el «Clemente Argentino Fernández de Oliveira», se disputará el histórico clásico entre Guaraní Antonio Franco y Bartolomé Mitre, sin público visitante, a partir de las 15.15.
Las posiciones
Torneo Clausura 2025 – Zona A
