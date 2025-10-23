OTC sufrió una ajustada caída en casa

El Celeste cayó por 89 a 87 con Argentino de Junín, en el estadio «Luis Augusto Derna» y ahora deberá levantar cabeza en la gira de partidos de visitante que comenzará la semana próxima por Córdoba.
Con este traspié, los comandados por Fabio Demti arrastran una racha de 2-2 luego de los triunfos en el debut ante San Lorenzo y el de la semana pasada ante Unión de Santa Fe. En el medio, los obereños perdieron ante La Unión de Formosa.
La eliminación en la primera fase de la Liga Sudamericana fue un golpe duro para el plantel, que después del traspié internacional también perdió ante La Unión (Formosa), uno de los equipos revelación en el inicio del certamen. Y ahora se suma esta caída ajustada con Argentino.
El goleador de la noche fue William Voorhees con 21 puntos, muy cerca lo siguió Agustín Brocal con 18. En tanto que en la visita se destacó Ramiro Frontera con 17 y Dylan Smith con 16 puntos.
El triunfo de la semana pasada ante el Tatengue levantó el ánimo, sobre todo porque el Celeste tuvo puntos altos y pudo ser el que manejó el juego. Pero todo se vio opacado esta noche con una actuación poco convincente.
OTC viajará la semana que viene a Córdoba, donde enfrentará a Atenas el jueves 30 (desde las 21), a Independiente de Oliva el sábado 1 de noviembre (a partir de las 11.30) y a Instituto el lunes 3, en una gira muy exigente.
Un poco del juego
Desde el inicio del encuentro se vio un juego parejo en el que OTC batalló y puso más sacrificio que juego, pero no le alcanzó para revertir el marcador adverso. Por su parte, el Turco, estuvo mayormente al frente del marcador y en los minutos finales pudo hacer una ventaja de nueve puntos que le dio cierto aire, más allá de la reacción del local.
En la visita, fueron importantes las apariciones de los extranjeros Smith y Davis; pero la clave estuvo en la conducción y efectividad de Frontera que en el final fue el hombre del partido, con penetraciones y distribución del juego.
El Celeste, por su parte, dependió en varios momentos de las resoluciones de Vorhees, que aportaba en los dos aros. Brocal tuvo mucho trabajo en poder romper la defensa que le puso el rival pero se las ingenió para anotar.
En el cierre del juego, OTC logró ponerse a un punto, tuvo poco más de ocho segundos para darlo vuelta, pero no salió la jugada planificado por Demti.
Fuente: El Territorio.
Fotos: Luciano Ferreyra.
Comentarios recientes