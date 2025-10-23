Placente ratificó la presencia del misionero Jainikoski

Placente ratificó la presencia del misionero JainikoskiEl entrenador de la Selección argentina Sub-17, Diego Placente, dio a conocer este miércoles a los 21 jugadores que representarán a la “Albiceleste” en el Mundial de la categoría que se disputará en Qatar desde el 3 de noviembre y ratificó en su grilla al posadeño Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors).
Placente presentó a los 21 jovenes que integrarán la Selección argentina durante esta Copa del Mundo en Qatar que iniciará el próximo lunes 3 de noviembre, día en el que la ´Albiceleste´ debutará ante Bélgica en la cancha 2 del complejo deportivo Aspire Zone.

El equipo de nuestro país que más jugadores cedió fue Argentinos Juniors con cinco integrantes: Thiago Yanez, Santiago Silveira, Facundo Jainikoski (de Misiones), Gastón Bouhier y Valentín Reigia.

Además, hay solo dos futbolistas que se desempeñan en el exterior: el arquero José Castelau en el Real Madrid de España y Can Armando Güner en el Borussia Mönchengladbach de Alemania.Imagen

Fuente: Primera Edición.

Roberto Morales

