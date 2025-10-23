Se juega el torneo Aniversario de Mitre

Los pelotaris volverán a tener acción este sábado, con la disputa del Torneo 99° Aniversario del Club Mitre, reservado para jugadores y socios del Auriazul capitalino.
La cita tendrá lugar en la sede céntrica del club, sobre La Rioja y Jujuy, a partir de las 9. La apertura del telón estará a cargo de los jugadores menores, desde los 5 hasta los 16 años.
Tras el almuerzo de camaradería, desde las 13 será el turno de los mayores.
“El club va camino al centenario, así que nos estamos preparando con este torneo, que también nos servirá para seguir desarrollando la pelota paleta en la provincia”, resaltó a El Deportivo el referente de la disciplina en el club, Silvio Giunta.
En cuanto al certamen de mayores, Giunta indicó que se jugará bajo “modalidad compensada”, en busca de paridad en los cruces. “Nuestro referente, Iván Biden, buscará armar las parejas por nivel de juego, es decir, con jugadores de Primera y Segunda en un mismo equipo, de manera de lograr un buen nivel de juego”, resaltó Giunta.
Hasta ayer, la categoría menores contaba con una decena de inscriptos, mientras que en mayores eran 16 los pelotaris que habían confirmado su participación.
Fuente: Primera Edición.
