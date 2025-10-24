Brown busca la final del Provincial

La edición 2025 del Torneo Provincial de la Federación Misionera de Fútbol (FeMiFu) va llegando a su instancia decisiva y este fin de semana se conocerán a los flamantes finalistas.
La acción arrancará esta noche en Puerto Iguazú, donde Luz y Fuerza irá por el milagro ante Jorge Gibson Brown de Posadas, que en la ida, disputada en el «Salvador Nosiglia» de Villa Urquiza, goleó y se impuso por 5 a 0.
El encuentro de vuelta de una de las llaves de semifinales se jugará desde las 20 en el estadio de la Liga Regional y allí se proclamará al primer elenco que irá por el título provincial.
Si bien ambos comenzaron su participación en el torneo Regional Federal Amateur 2025/2026, la ilusión también es hacerse del presente certamen de la tierra colorada. El “Verdirrojo” tiene un pie y medio e irá a la ciudad de las Cataratas con la finalidad de cuidar la ventaja que consiguió hace una semana y media.
El “Eléctrico”, por su parte, saldrá desde el minuto cero a mantener viva la ilusión. La otra llave de semis tendrá lugar mañana en Puerto Piray, donde Nacional de dicha localidad será anfitrión de Tuyutí de Apóstoles. El encuentro está programado para las 17.30 en el estadio de la Villa Olímpica.
La ventaja la tiene el “Albiazul”, que se impuso por 2-1 en el estadio «General Manuel Belgrano» de la Capital Nacional de la Yerba Mate.
El Provincial otorga una plaza para el torneo Regional Federal Amateur 2026, la cuarta categoría de ascenso del fútbol argentino para los equipos del interior del país.
