Brown primer finalista del Provincial

Jorge Gibson Brown ratificó la amplia victoria lograda en el partido de ida jugado en Villa Urquiza, venció 1 a 0 a Luz y Fuerza en el estadio de la Liga Regional de Iguazú y se transformó en el primer finalista del Provincial de la FeMiFu, el cual otorga una plaza para el Regional Federal Amateur 2026.
Un cabezazo de Juan Pablo Rodríguez, a los 37′ de la etapa inicial, no pudo ser despejado por Lucas Prochuk, con tanta mala fortuna que el balón tras pegar en su arquero José Amarilla terminó ingresando al arco local, convirtiéndose en el único gol del partido.
A los 52′, el juvenil portero posadeño Johel Vega, le atajó un penal a Insaurralde y sostuvo la victoria verdirroja.
Luz y Fuerza terminó con dos menos, por las expulsiones de Prochuk y Medina.
Mañana sábado, se conocerá el rival de Brown, el cual surgirá del choque entre Nacional y Tuyutí, que jugarán en Puerto Piray con ventaja para los locales, que ganaron 2 a 1 en la ida.
