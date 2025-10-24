Guaraní sumó un defensor tucumano

Tras la derrota ante Jorge Gibson Brown, la dupla técnica de Guaraní Antonio Franco que conforman Manuel Dutto y Juan Eluchans, trabaja con miras al partido del domingo 2 de noviembre ante Colonial de Cerro Azul, por la 2° fecha del Regional Federal Amateur.
Recordemos que Colonial, con un plantel conformado por jugadores que lograron el torneo de la Liga Apostoleña, consiguió una valiosa victoria sobre River de Santa Rita y es líder de la zona 6 junto a Jorge Gibson Brown.
Los que se suman
Para este jueves se esperaba el arribo de Alejandro Galván, zaguero central de San Martín de Tucumán con amplia experiencia en torneos nacionales.
Por otro lado, Dutto y Eluchans tendrán a disposición para el partido ante Colonial a Alejandro Báez, que causó muy buena impresión en los entrenamientos de la semana, como también el regreso de Gastón Caruso.
Los que se fueron
Recordemos que por cuestiones reglamentarias, se despidieron de la “franja” el paraguayo Lucas Noguera y Franco Flores dos de los que aparecían en la previa como titulares en la defensa.
El “guaraní”, no pudo ser inscripto, pues la reglamentación del Regional Amateur, indica que solamente se permite la inscripción de tres extranjeros y Guaraní contaba con cuatro, por lo que Noguera fue desafectado.
El caso del misionero Flores, que retornó a la CAI, donde este fin de semana fue figura en su equipo y convirtiendo un gol, fue diferente. Una reciente reglamentación del FIFA, limita la cantidad de pases en el año a solamente dos y Flores, con su llegada a Guaraní sumó tres.
Fuente: De la Tribuna TV.
