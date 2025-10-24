Igualaron Luz y Fuerza y Guacurarí

En la continuidad del Clausura posadeño, hubo empate en el cotejo disputado este viernes, en Miguel Lanús. Luz y Fuerza y Andrés Guacurarí empataron 1 a 1 en un cotejo válido por la 5° fecha de la fase clasificatoria.
Pedro Méndez abrió el marcador para los locales, mientras que Luís «Cachito» Bordón marcó el empate para el Indio de penal, ambos en la primera mitad.
Guacurarí desperdició así una gran chance de acercarse a los 12 primeros de la tabla general, los cuales clasificarán para la Súper Liga 2026.
Por ahora, Tigre (Santo Pipó) suma 18 unidades y se sostiene entre los que accederán a la principal categoría del fútbol posadeño, mientras que Guacurarí tiene 15.
Este sábado, se recuperarán los encuentros entre 1° de Mayo y Deportivo Corpus, en cancha de Atlético Posadas, pendiente de la 2° fecha mientras que en Gobernador Roca Ágil recibirá a La Canterita, cotejo válido por la 4° fecha, ambos a las 16.
En el «Clemente Argentino Fernández de Oliveira», se disputará el histórico clásico entre Guaraní Antonio Franco y Bartolomé Mitre, sin público visitante, a partir de las 15.15.
Las posiciones
Torneo Clausura 2025 – Zona A
