Mitre festeja su 99° aniversario con un torneo de pelota paleta

En el marco del 99° aniversario del Club Bartolomé Mitre, este sábado se realizará un torneo interno de pelota paleta que reunirá a jugadores del club y a invitados de distintas categorías.
La competencia se desarrollará de 9 a 20 en la sede céntrica del Auriazul, con el objetivo de celebrar un nuevo año institucional y fortalecer el nivel de la disciplina.
El certamen contará con la participación de deportistas en las divisiones menores y mayores, y busca promover la práctica constante de la paleta, una disciplina que cuenta con una escuela activa durante todo el año. Además, se espera la presencia de jugadores históricos del club que se sumarán a la jornada como parte de los festejos.
La organización resaltó la importancia del encuentro para continuar impulsando el desarrollo deportivo dentro de la institución, manteniendo la tradición y el espíritu competitivo que caracteriza al club.
Fuente: El Territorio.
Comentarios recientes