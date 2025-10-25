CAPRI celebró ante Tacurú

Clubes Asociados Progreso Rowing Independiente, venció a Tacurú 22 a 7 en un partido que lo supo manejar con la potencia de sus forwards y logró quebrar a su rival que jugó un buen partido.
El choque, correspondiente a la fecha inicial de la Reclasificación del Regional NEA, se disputó bajo una persistente lluvia en la cancha de los azurros, en Villa Cabello.
Para CAPRI, fue su segundo triunfo ya que había adelantado su compromiso de la 3° fecha, venciendo a Aguará de Formosa 23 a 20, por lo que con el triunfo obtenido se aseguró la permanencia en la élite del rugby regional.
Fuente: De la Tribuna TV.
