Carlitos Okulovich puso en pista el Etios de la Clase 3

El piloto obereño avanza con el proceso de preparación del Toyota Etios para la Clase 3 del Campeonato Misionero de Automovilismo en Pista.
Esta semana, luego de los primeros ajustes, fue el momento de probarlo en pista para tener los primeros parámetros del funcionamiento.
El equipo, que está a cargo de Carlos “Chirola” Billordo, aprovechó las buenas condiciones climáticas para desarrollar las pruebas durante la tarde del jueves en el trazado corto del autódromo Ciudad de Oberá.
“La idea era ponerlo en pista, comenzar a conocer el auto y girar para probar más que nada que el funcionamiento general sea bueno, porque todavía tiene el motor con el reglamento del campeonato cordobés”, comentó Carlitos.
A continuación, el piloto obereño aportó más detalles del primer ensayo sobre el Etios. “Fue una buena prueba porque en general el auto está firme y nos permitió tener los primeros parámetros, que nos van a servir para cuando tengamos el motor que se usa en el campeonato misionero. Las primeras conclusiones fueron buenas, la prueba nos dejó muy buenas sensaciones”, expresó.
A partir de ahora, el equipo con base en Oberá se ocupará de disponer la motorización con características técnicas y acorde al reglamento que utiliza la Clase 3 del Campeonato Misionero de Pista, para seguir avanzando con el proceso. Una vez listo, el Etios estará en condiciones de ser alquilado por algún piloto interesado; de lo contrario el estreno oficial quedará en manos de Okulovich.
Mientras tanto, Carlitos se enfoca en la undécima fecha del Campeonato 2025 de TN Clase 3, a disputarse en Río Cuarto (Córdoba) el 8 y 9 de noviembre, donde estará presente a bordo del VW Vento GLI que alista el Martos Competición.
Fuente: Prensa Okulovich.
