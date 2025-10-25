Federal A: Sarmiento volvió al trabajo pensando en 2026

Sarmiento de Resistencia regresó al trabajo, tras la eliminación en el primer duelo de play off ante Atenas de Río Cuarto, por el torneo Federal A. Lo hizo con unos pocos futbolistas, aquellos que no emigraron de la institución para jugar el torneo Regional Federal Amateur en distintos equipos.
Así, junto al DT Roberto Marioni y su cuerpo técnico, retornaron a los entrenamientos el arquero Diego González, el defensor Brian Berlo y los volantes Tomás Bacas y Carlos Arriola.
Es muy probable que estos jugadores sean parte del futuro plantel, ya que tienen contrato vigente con el club y tienen la venia del entrenador. Estos futbolistas, con algunos que pertenecen al plantel de la Liga Chaqueña, se mueven por las mañanas en las instalaciones del estadio «Centenario».
Los que regresarían
Todo potencialmente, porque cada uno deberá arreglar su situación a futuro. En el caso de los jugadores que tuvieron más rodaje están: Gonzalo “Toto” González, Franco Domínguez, Max Pared y Cristian Almirón (disputando el Regional Amateur con Mandiyú de Corrientes). Daniel Meza, Franco Falcón y Matías Ayala (en Fontana). Pablo Martínez (en Policiales). Rodrigo López Alba y Hernán González (en Ben Hur de Rafaela). Leonel Niz y Rodrigo Montenegro (en Defensores de Vilelas).
Los que no serían parte
Germán Yacaruso, Santiago Piccioni, Rodrigo Giménez, Carlos Di Pietro, Matías Sosa, Sebastián Parera, Enzo Vargas y Lautaro Ruíz Martínez.
Fuente: Entretiempo.
