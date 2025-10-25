Guaraní-Mitre pasó para el miércoles

Las intensas precipitaciones registradas este sábado desde las 8 de la mañana, aproximadamente, dejaron en malas condiciones los campos de juego donde debían jugarse dos de los tres encuentros por el Clausura de la Liga Posadeña, obligando a la suspensión del clásico histórico, entre Guaraní Antonio Franco y Bartolomé Mitre, que debían hacerlo en Villa Sarita y el cotejo que debían protagonizar 1° de Mayo y Deportivo Corpus, en cancha de Atlético Posadas.
Únicamente, se disputará el cotejo en Gobernador Roca, donde Ágil recibirá a La Canterita, en un cruce válido por la fecha 4 que tendrá a Juan Vázquez como árbitro.
De acuerdo a lo anunciado por las partes, Guaraní y Mitre pasó para el próximo miércoles 29, a las 16, en el estadio «Clemente Argentino Fernández de Oliveira».
Las posiciones
Torneo Clausura 2025 – Zona A
Fuente: redacción Deportes Misiones.
Comentarios recientes