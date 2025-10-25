La Canterita triunfó bajo la lluvia

Jugando como visitante en el único encuentro que se pudo disputar este sábado por el torneo Clausura de la Liga Posadeña, La Canterita le ganó 1 a 0 a Ágil, en Gobernador Roca y bajo la lluvia.
El único tanto del cotejo que fue controlado por Juan Vázquez, lo anotó Thiago Benítez, en la parte complementaria.
Con la victoria, el once azul de la avenida Jauretche, quedó como único escolta de La Picada, en la zona A y se aseguró un lugar entre los 12 equipos que jugarán el año próximo la Súper Liga.
De acuerdo a lo anunciado por las partes, Guaraní y Mitre pasó para el próximo miércoles 29, a las 16, en el estadio «Clemente Argentino Fernández de Oliveira».
Previamente, el martes a las 20 jugarán Atlético Posadas y Jorge Gibson Brown en el estadio del Decano, adelantando la 6° fecha.
Las posiciones
Torneo Clausura 2025 – Zona A
Fuente: redacción Deportes Misiones.
Fotos: P. H. Fontaine, Doble 5inco.
