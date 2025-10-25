La clasificación a la Súper Liga 2026

El torneo Clausura ha ingresado en sus últimas fechas, a tal punto que a la mayoría de los equipos le restarán cinco partidos por jugar, en los cuales definirán su futuro para la próxima temporada, durante la cual la Liga Posadeña de Fútbol pondrá en marcha una novedosa reestructuración.
La más ambiciosa, es la redestribución de los actuales 20 equipos que juegan en la Primera A y la creación de la A Intermedia, ambas conformadas en buena parte por todos ellos.
Si el torneo finalizara hoy, la Súper Liga estaría conformada por Guaraní Antonio Franco, como campeón del torneo Apertura, Jorge Gibson Brown como líder de la tabla general sumando los puntos de los dos torneos, Candelaria, Estudio Galeano, La Canterita, La Picada, Huracán, Bartolomé Mitre, Crucero del Norte, Atlético Posadas y Ágil de Gobernador Roca, más el campeón del Clausura. Si el mismo surgiera de la lista citada precedentemente, automáticamente accederá Tigre de Santo Pipó, quien hoy está ocupando el duodécimo lugar de la tabla.
De allí hacia abajo se agrupan el resto de los equipos, todos muy cercanos en puntuación, a excepción de Luz y Fuerza y Santa Ana, que tienen pocas chances de mantenerse en el círculo privilegiado.
Los últimos 15 puntos en disputa (para algunos son algunos más ya que adeudan partidos del actual Clausura), serán decisivos para que la actual tabla general acumulativa sufra modificaciones y, a juzgar por la escasa diferencia entre los tres últimos clasificados con quienes vienen remando para alcanzarlos, no sería de extrañar que la nómina de equipos que jugarán la Súper Liga 2026 tenga variantes.
Es de esperar que, por la salud de la próxima temporada, la Liga Posadeña no programe partidos de las últimas tres fechas del Clausura sin que todos los equipos hayan jugado la totalidad de los encuentros, para evitar suspicacias, esas que siempre aparecen cuando juega un equipo ya clasificado con otro que necesita los puntos para clasificarse…
Fuente: Doble 5inco y redacción Deportes Misiones.
