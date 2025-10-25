Nacional venció este sábado 2 a 0 a Tuyutí de Apóstoles y accedió a la final del Provincial de la FeMiFu, donde lo esperaba desde anoche Jorge Gibson Brown.
El cotejo, disputado en la Villa Olímpica de Puerto Piray bajo una intensa lluvia, fue dirigido por Harold Lemos y los goles fueron marcados por Matías Urdapilleta, a los 58′ y Nahuel Melgarejo, sobre los 86′ sentenció el resultado final.
De acuerdo a lo informado por la Federación Misionera de Fútbol, la localía se resolverá a través de un sorteo a efectuarse el lunes próximo por la Lotería de Miisiones, ya que las fechas para la definición son el 19 y 26 de noviembre venidero.
Nacional será el rival de Brown
