Se viene la cuarta “Carrera del Lago”

Los amantes del deporte de aventura, y particularmente del running, se ponen a punto para participar en una nueva edición de una las tradicionales competencias de la especialidad.
Es que la “Carrera del Lago” tiene prevista su cuarta edición para el 2 de noviembre próximo en Candelaria.
En la previa de esta nueva edición, Ricardo “Pili” Costa Arguibel, uno de los responsables de la actividad junto a su esposa, Lorena Meza y a la Asociación Civil Barrio del Lago, brindaron precisiones sobre la prueba.
“Ya vamos por la cuarta edición de la competencia. Estamos muy contentos con la Asociación Civil Barrio del Lago de poder desarrollar nuevamente el evento más importante que tenemos en el año, que es justamente esta carrera. Este año la vamos a llevar adelante en noviembre, va a ser el 2 de noviembre en el Barrio del Lago. Además, va a tener el atractivo, al igual que el año pasado, que el día sábado 1 de noviembre tendrá lugar la Carrera del Lago Kids, exclusiva para niños” explicó uno de los organizadores de la competencia.
Con respecto a la organización de la carrera, “Pili” comentó: “Está todo funcionando muy bien, hay muchos inscriptos y la verdad que están quedando pocos lugares.”
En cuanto a la carrera de kids del sábado 1 de noviembre, habrá peloteros gigantes y se otorgarán medallas de premios, en un marco pensado para que todos los chicos se diviertan.
Un clásico del calendario
La “Carrera del Lago”, que ya se convirtió en una cita obligada para los amantes del deporte de aventura, surgió como inquietud de los vecinos con el objetivo de aprovechar y ofrecer a la comunidad las bondades de la geografía del lugar.
Con referencia a esto, “Pili” comentó: “El nuestro es un barrio que tiene una relación muy fuerte con el cuidado del medioambiente, y trabajamos constantemente en eso con la Asociación Civil Barrio del Lago. Hace ya cuatro años que se planteó la idea y la propuesta de generar algo social y deportivo para que los misioneros vengan a conocer Candelaria, vengan a conocer nuestro barrio, que tiene una biodiversidad hermosa. Así fue que se nos ocurrió lo de la carrera, que cada año se va superando, no solamente en el caudal de corredores, sino en el atractivo que se le va incorporando año tras año.”
Atractivo circuito
Conjuntamente con la excelente organización, parte del éxito de la “Carrera del Lago” se debe a lo pintoresco y atractivo del circuito.
Sobre esto, Costa Arguibel sostuvo: “Nosotros tenemos la particularidad que el Barrio del Lago está lindero a la Reserva Natural Urutaú y al arroyo Garupá, que ofrece un marco hermoso. A diferencia de otras carreras, que son formato triarunning, algo más común acá en la provincia, que se corren dentro del monte y en serranías, si bien tenemos mucha dificultad, lo nuestro es más cross country, campo abierto. Pasamos por zonas de bañados y malezas, pero es más campo abierto y eso le genera un atractivo único.”
Las categorías y sus distancias
Además de la competencia para chicos, que se hará por segundo año consecutivo, habrá diferentes categorías con participantes de entre 16 y 80 años, los que luego serán divididos por edades de acuerdo al reglamento de la competencia.
Las distancias establecidas son carreras de 6, 15 y 21 kilómetros.
Como en cada edición, la prueba entregará atractivos premios, remeras y medallas para todos, además de trofeos a los ganadores de las diferentes categorías.
El domingo 2 de noviembre el predio se abrirá a las 7, y cada 15 minutos se largará una categoría.
Todos los datos están en la página de la competencia: www.lacarreradellago.com.ar, donde los participantes registran su inscripción, o en la red social Instagram, donde pueden sondear todo lo relacionado a la prueba.
Fuente: Primera Edición.
Comentarios recientes