Apóstoles tendrá su primera cancha sintética de hockey

Apóstoles, comenzó la construcción de su primera cancha oficial de hockey sintética, ubicada en el barrio Jardín Primavera, en un terreno de una hectárea cercano a la ruta provincial 1.
La obra, impulsada por el municipio y la provincia, busca potenciar el desarrollo del hockey en la ciudad y la zona.
Actualmente, ya se encuentran trabajando varias máquinas en el lote agrícola 57, donde se instalará la cancha con estándares oficiales.
El proyecto cuenta con el apoyo de la Asociación de Hockey Apostoleño y representa un avance histórico para la disciplina, que hasta ahora se practicaba en canchas de pasto y con recursos limitados.
La nueva infraestructura permitirá la formación de equipos, la realización de torneos locales y la integración de nuevas generaciones al deporte.
Fuente: El Territorio.
