Bartolomé Mitre avanzó a semifinales

Bartolomé Mitre logró la clasificación a las semifinales del torneo PreFederal organizado por la Federación Misionera de Básquetbol y sacó boleto a la Liga Federal 2026, tras vencer a última hora del viernes al Oberá Tenis Club por 83 a 73.
El Auriazul aseguró así una nueva presencia en la tercera categoría del básquetbol argentino y, ahora de manera oficial, se prepara para afrontar el desafío previsto para el año próximo.
Eso fue posible gracias al buen trabajo de Franco Chiabotto, goleador del anfitrión y del partido con 24 puntos; bien acompañado por Juan Delon (21) y por Stéfano Pierotti (19), el misionero que llegó desde el ascenso de Italia para pelear por el ascenso de Mitre. En cuanto al Celeste, Máximo Koziarski fue el máximo artillero de la visita, con 19 tantos.
Vale resaltar que OTC también está en semis y obtuvo la hipotética clasificación a la Liga Federal, que obviamente no jugará ya que el club actualmente es el único representante misionero en la Liga Nacional, la máxima categoría del básquetbol nacional.
En el otro match disputado el último viernes por la noche, Tokio pisó fuerte en Eldorado y se impuso sobre el local El Coatí, por 93-83. Daniel Tabbia marcó 27 tantos para el Oriental, bien acompañado por Taiel Gómez Quintero, con 21; aunque el goleador de la noche fue el posadeño Valentino Gallardo, justamente un ex-Tokio que hoy viste la camiseta de El Coatí, con 27 unidades.
Así las cosas, a falta de una fecha para el cierre de la fase regular, el Oriental y CAPRI se perfilan para ocupar las otras dos plazas a semifinales y también a la Liga Federal. De hecho, esos dos equipos y Tokio fueron los misioneros en la última edición de ese torneo.
Fuente: Primera Edición.
