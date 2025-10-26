Crucero del Norte se reestructura

Crucero del Norte atraviesa una etapa de consolidación tras perder la categoría en el último Federal A. Bajo la conducción de Adrián Álvarez, el equipo misionero encontró regularidad en el torneo Clausura de la Liga Posadeña y decidió no aceptar invitaciones improvisadas para disputar el Regional Federal Amateur.
El entrenador explicó que hoy la prioridad pasa por fortalecer la base del club. “Sabíamos que el equipo no era tan competitivo como en su primer momento hubiese querido. Pero después nos enfocamos más allá de los resultados, en formar los chicos de abajo del club que tengan competencia a ese nivel», dijo.
«Y hoy se están viendo los resultados. Están pegando un salto muy importante y hemos encontrado un juego importante dentro de este campeonato local que para nosotros lo tomamos con mucha seriedad”, agregó.
Consultado sobre la posibilidad de participar nuevamente del Regional, Álvarez fue categórico: “Yo creo que el club está en una reestructuración muy importante y no es lógico jugarlo por un montón de circunstancias. Primero, por la parte cuantitativo, es costoso. Entonces, estaríamos cometiendo el mismo error y el club seguiría hundiéndose más en la parte económica”.
El técnico remarcó que la dirigencia decidió priorizar la estabilidad antes que una participación apresurada. “El club ha apuntado a reestructurar toda esa parte primero. Y está bien porque creo que tenemos un periodo importante de trabajo con este equipo, que para mí el año que viene, con un trabajo de año y medio, van a hacer poquitos los esfuerzos que necesiten como para volver a participar”.
En cuanto a la base actual del plantel, detalló que “no muchos jugadores se han quedado del Federal. El «Pinti», Duarte, Bryan Domínguez, Silva, Lemes. Después son todos chicos del club con una proyección muy importante. Nosotros hace seis meses que nos venimos entrenando y estamos viendo la proyección que tienen. Es importante la continuidad porque nos conocemos bien y ya sabemos la metodología del trabajo que queremos implementar de acá hasta diciembre”.
Álvarez valoró el aporte de los juveniles que ya venían mostrando condiciones en reserva. “Hoy están teniendo una oportunidad importante, se están haciendo conocer dentro del ambiente del fútbol misionero”.
Finalmente, el DT se refirió a la polémica por la invitación del Consejo Federal a equipos descendidos: “El club ha priorizado el equilibrio por sobre la locura de jugar un torneo que me parece que si uno desciende no puede volver a jugar. De última tendrían que suspender los descensos e invitar a Crucero, a Ben Hur, a Estudiantes de San Luis, si quisieran hacer eso. Me parece que el Consejo Federal ha tomado una decisión equivocada. Nosotros optamos por el proceso y tratar de entrar el año que viene y competir de la mejor manera”.
Fuente: MOL.
