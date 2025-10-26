El martes se inicia el Sudamericano

El Campeonato Sudamericano de Gimnasia Rítmica para las categorías Age Group y Junior se desarrollará en Posadas desde el 28 de octubre al 3 de noviembre, con la presencia de delegaciones de once países sudamericanos.
La presidenta de la Federación Misionera de Gimnasia, Norma Thiel, adelantó que el evento reunirá a 400 gimnastas, además de entrenadores, dirigentes y familiares, y aseguró que “será una verdadera fiesta del deporte”.
En diálogo con La Hora Deportiva, programa de FM 89.3 Santa María de las Misiones, Thiel subrayó que se trata de la primera vez que Misiones recibe un torneo de estas características, y señaló que “cuesta muchísimo conseguir la sede de un evento así, por lo que probablemente pasen muchos años antes de que vuelva uno igual a la provincia”.
La competencia comenzará el 28 con una ceremonia oficial, aunque el 27 se realizará el armado y acondicionamiento del estadio, con la colaboración de la Confederación Argentina de Gimnasia, que facilitó una de las alfombras reglamentarias. Misiones cuenta con una alfombra olímpica legada de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 y otra proveniente de Córdoba.
La presidenta destacó el compromiso del equipo de trabajo: “El armado, el desarmado y toda la organización demandan un enorme esfuerzo, pero la gente se presta a colaborar y eso habla muy bien de los recursos humanos que tiene la provincia”.
Las delegaciones comenzarán a llegar el 27 de octubre, mientras que el 28 se realizarán los primeros entrenamientos. El 29 será el entrenamiento de podio por países, y entre el jueves y el domingo se desarrollará el torneo formal, desde las 9 hasta las 21 horas. Competirán niñas de 9 a 12 años en la categoría Age Group, y de 13 a 15 años en Junior, esta última declarada evento FIG (Federación Internacional de Gimnasia). Según explicó Thiel, esa clasificación “otorga un rango de importancia que permite a las gimnastas y jueces sumar experiencia y acreditación internacional en su trayectoria”.
La dirigente invitó al público a acompañar el certamen: “Queremos que la gente venga, que vea el nivel de las competidoras, porque realmente van a presenciar lo mejor de la gimnasia rítmica de Sudamérica”. Las entradas se venden a 6.000 pesos por día a través de Ticketek. Thiel insistió en que el apoyo del público es fundamental, ya que “se trata del único Sudamericano de todo el año y su organización es muy costosa”.
Participarán Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Uruguay, Venezuela, Perú, Panamá, Paraguay y Argentina, totalizando once países. Misiones tendrá representación con una gimnasta local, Delfina Steciuk , de la escuela municipal de Oberá, dirigida por la profesora Natalia Ottaviano. “Tener a Delfi como nuestra única misionera nos llena de orgullo y queremos acompañarla con todo nuestro apoyo”, expresó Thiel.
Además, la presidenta de la Federación Misionera adelantó que la actividad de la gimnasia no termina con este evento. “La semana siguiente tenemos el torneo federativo A y B en Buenos Aires, luego el nivel C en Ushuaia, y más adelante los federativos de gimnasia artística femenina y el Sudamericano de gimnasia aeróbica”, detalló.
También anticipó que el 22 de noviembre se realizará en el CePARD el primer Torneo de Gimnasia para Todos, un movimiento que reunirá a escuelas de danza y gimnasia de la provincia “para mostrar el movimiento en su mejor expresión”.
Thiel cerró agradeciendo el acompañamiento de la comunidad: “Ojalá la gente entienda el esfuerzo enorme que hacemos para que este deporte crezca y nos acompañe en este desafío”.
