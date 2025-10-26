Misiones será epicentro del pádel continental

El Panamericano de Pádel llegará por primera vez a Misiones y se jugará en Posadas del 6 al 8 de noviembre, con la participación estimada de unos 400 jugadores provenientes de once países.
Así lo confirmó Augusto Báez, presidente de la Asociación Amigos Padlistas de Misiones (APM), quien señaló que el torneo “es un evento muy importante y motivo de orgullo para la provincia”.
En diálogo con La Hora Deportiva, programa de la FM 89.3 Santa María de las Misiones, Báez explicó que, a diferencia de los torneos tradicionales que suelen disputarse de viernes a domingo, este Panamericano se desarrollará de jueves a sábado para permitir que las delegaciones internacionales puedan regresar a sus países el domingo. “Vendrán jugadores de Estados Unidos, México, Ecuador, Colombia y también de toda la región, como Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay”, detalló.
El certamen incluirá categorías amateurs masculinas y femeninas, desde segunda hasta sexta división, y contará con un nivel competitivo muy alto. “Todos los finalistas del Nacional de Pádel que se jugó en Córdoba en septiembre estarán representando a la Argentina en Posadas”, señaló Báez, quien lamentó que “ninguna pareja misionera haya podido clasificarse, aunque hubo cuatro semifinales locales -tres femeninas y una masculina- que quedaron muy cerca de lograrlo”.
Los escenarios elegidos para el torneo serán el Club Arena Ruta (sobre avenida 40, frente al Hiper Libertad), Padel House (en Chacabuco y Lavalle) y X3 Padel (en Salvador Miqueri 2860). Báez destacó que “son clubes con mucha trayectoria en el circuito local, que se prepararon durante todo el año para recibir a las delegaciones”.
La organización involucra a unas 10 a 15 personas de APM, además de 5 a 10 integrantes de la Asociación Femenina de Pádel de Misiones (DeFeMi). “También participa la Asociación de Pádel Argentino (APA), ya que la sede oficial del Panamericano es Argentina y APA decidió que se realice en Posadas”, explicó.
Consultado sobre el crecimiento del deporte en la provincia, destacó que “el pádel en Misiones ha crecido enormemente y tener este torneo acá es una muestra de ese desarrollo. Es un orgullo enorme poder organizarlo, porque sin ese crecimiento la APA no habría elegido a Posadas como sede”. Agregó que el logro “es fruto del trabajo conjunto de muchas personas apasionadas por este deporte, en su mayoría jugadores locales”.
El dirigente también confirmó que la ceremonia de inauguración será el miércoles 5 de noviembre a las 19.30, aunque aún no se definió el lugar exacto. “Va a ser una inauguración muy linda, con un show y actividades especiales. También planeamos hacer una conferencia de prensa previa para los medios locales”, indicó.
Finalmente, Báez invitó al público a acompañar el evento: “Aprovecho para invitar a toda la gente que quiera acercarse a ver los partidos y conocer cómo se vive un torneo de pádel. Las entradas serán gratuitas durante los tres días”.
El Panamericano de Pádel reunirá a representantes de Argentina, Brasil, Chile, Canadá, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, Estados Unidos y Venezuela, que competirán en las distintas categorías entre el 6 y el 8 de noviembre en Posadas.
Fuente: Primera Edición.
