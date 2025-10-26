Tacurú mantiene la ilusión del ascenso

Tacurú llegó a la Reclasificación como campeón de la zona Ascenso y tenía un duro debut ante CAPRI.
La Hormiga no pudo mantener el juego que lo llevó a pelear por el ascenso, pero de todas maneras todavía depende de sí mismo para pelear por subir de categoría.
Si bien el traspié en el debut del cuadrangular no era lo esperado, la Hormiga mantiene sus posibilidades si es que gana los dos encuentros que le restan en la Reclasificación.
El próximo fin de semana, Tacurú viajará a Formosa para medirse con Aguará y ese será un mano a mano clave.
De ganar, los posadeños tendrán la chance de pelear por el ascenso en la última fecha, cuando reciban en su cancha de Miguel Lanús a Caza y Pesca, rival al que derrotó en la final del Ascenso.
En el otro encuentro de la jornada, Aguará fue mucho para Caza y Pesca y se quedó con el duelo de equipos formoseños por 30-7.
Más allá de que Aguará pueda sumar dos puntos bonus en sus siguientes presentaciones e igualar hipotéticamente en puntos con Tacurú (si los posadeños los derrotan y ganan en la última fecha), la igualdad se definirá por el encuentro entre sí y ahí recae la importancia del encuentro del fin de semana que viene en Formosa.
Fuente: El Territorio.
